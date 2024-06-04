Китайский зонд «Чанъэ-6» с образцами грунта взлетел с Луны
Китайский лунный зонд «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта на борту. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).
Зонд взлетел в 7:38 (02:38 мск) 4 июня. Спустя примерно 6 минут он вышел на запланированную лунную орбиту.
«Чанъэ-6», состоящий из орбитального аппарата, спускаемого, подъемного и возвращаемого модулей, запустили к Луне 3 мая. Его посадочный модуль и подъемный модуль совершили посадку в заданном районе во впадине Южный полюс — Эйткен 2 июня.
Со 2 по 3 июня «Чанъэ-6» собирал образцы грунта. В ходе этого процесса исследователи в лаборатории на Земле анализировали данные детектора на аппарате и моделировали географическую модель области отбора проб на Луне. В CNSA подчеркнули, что с помощью двух методов бурения и роботизированного измерительного рычага зонд смог собрать лучшие образцы грунта.
Предыдущий космический корабль Китая — «Чанъэ-5» — летал на Луну в 2020 году. Он установил на поверхности Луны флаг Китая и также собирал образцы грунта.
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