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Технологии и медиа ,  
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Китайский зонд «Чанъэ-6» с образцами грунта взлетел с Луны

Китайский зонд «Чанъэ-6» с образцами грунта взлетел с обратной стороны Луны

Китайский лунный зонд «Чанъэ-6» взлетел с обратной стороны Луны с образцами грунта на борту. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Зонд взлетел в 7:38 (02:38 мск) 4 июня. Спустя примерно 6 минут он вышел на запланированную лунную орбиту.

«Чанъэ-6», состоящий из орбитального аппарата, спускаемого, подъемного и возвращаемого модулей, запустили к Луне 3 мая. Его посадочный модуль и подъемный модуль совершили посадку в заданном районе во впадине Южный полюс — Эйткен 2 июня.

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Со 2 по 3 июня «Чанъэ-6» собирал образцы грунта. В ходе этого процесса исследователи в лаборатории на Земле анализировали данные детектора на аппарате и моделировали географическую модель области отбора проб на Луне. В CNSA подчеркнули, что с помощью двух методов бурения и роботизированного измерительного рычага зонд смог собрать лучшие образцы грунта.

Предыдущий космический корабль Китая — «Чанъэ-5» — летал на Луну в 2020 году. Он установил на поверхности Луны флаг Китая и также собирал образцы грунта.

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Теги
Китай Луна космический зонд космический аппарат
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