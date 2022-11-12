КНР запустила ракету с кораблем «Тяньчжоу-5» к своей орбитальной станции
Китай выполнил успешный запуск ракеты «Чанчжэн-7 Y6» с грузовым космическим кораблем «Тяньчжоу-5», который в дальнейшем будет состыкован с китайской орбитальной станцией, сообщает «Синьхуа».
Запуск произвели с космодрома Вэньчан на юге Китая 12 ноября в 10:03 (5:03 мск). «Тяньчжоу-5» должен будет выполнить автономное сближение и стыковку с орбитальной станцией «Тяньгун». Грузовой корабль доставит расходные материалы, топливо, прикладные устройства и другое оборудование, необходимое на полгода тайконавтам, которые прибудут на станцию в конце ноября на корабле «Шэньчжоу-15».
«Тяньгун» состоит из трех модулей — базового, который называется «Тяньхэ» и был запущен в апреле 2021 года, модуля «Вэньтянь» (запущен в июле этого года) и модуля «Мэнтянь», который запустили в конце октября. Станция находится
Сейчас на станции находятся тайконавты из экипажа «Шэньчжоу-14». Они отправились на «Тяньгун» в начале июня, планируемое время их пребывания на станции — полгода. Они занимались подготовкой станции к стыковке в двумя новыми модулями и обеспечением ее работы после присоединения модулей.