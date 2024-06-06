SpaceX сообщила о первом успешном приводнении Starship
Прототип корабля Starship во время четвертого испытательного полета впервые успешно сел в Индийском океане, сообщила компания SpaceX.
«Приводнение подтверждено!» — говорится в публикации разработчика в Х.
Корабль вывела на орбиту самая тяжелая ракета-носитель в мире Super Heavy с космодрома в Бока-Чика (штат Техас) в 7:52 по местному времени (15:52 мск).
Super Heavy — самая мощная из когда-либо созданных ракет-носителей в мире, она способна выводить на орбиту до 150 метрических тонн при многоразовом использовании и до 250 метрических тонн при однократном.
Планируется, что Starship будет многоразовой и применяться для перевозки грузов и астронавтов на околоземную орбиту, в перспективах на Луну и Марс.
Испытания ракеты и корабля проходят несколько лет. Первые два полета Starship закончились до выхода корабля на орбиту, в третий раз корабль загорелся во время вхождения в атмосферу. «Мы продвинулись дальше, чем когда-либо прежде», — сказал тогда пресс-секретарь SpaceX Дэн Хьют.
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