Венгрия поддержала мирный план Китая и Бразилии по Украине

Петер Сийярто (Фото: Сергей Кулаков / Фонд Росконгресс)

Будапешт приветствует мирную инициативу Пекина и Бразилиа по конфликту на Украине, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы приветствуем заявление Китая и Бразилии, потому что оно нацелено на заключение мира на Украине, а это в наших интересах», — сказал он, сообщило «РИА Новости».

Китай и Бразилия в мае выступили за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений. В китайском МИДе накануне сообщили, что инициативу уже поддержали 26 стран.

Именно Украина должна определять, каким должен быть мир, а участие Китая в саммите в Швейцарии «могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира», заявили в МИД Украины в ответ на предложение. Пекин ранее отклонил приглашение на конференцию.

Саммит пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке. Россию не пригласили. Москва для урегулирования украинского конфликта требует признания «новых территориальных реалий» — Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области в составе России. Президент Украины Владимир Зеленский называл одним из условий начала переговоров возвращение к границам страны 1991 года.