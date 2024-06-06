Силовики ликвидировали киллера, убившего человека на западе Москвы

Неизвестный, убивший 34-летнего сисадмина в Москве, погиб в перестрелке с полицейскими. По данным МВД, речь шла о заказном убийстве

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Москве ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу и убившего мужчину на западе Москвы, сообщают ТАСС и RT со ссылкой на источники.

Позже СК уточнил, что мужчина выжил. Он ранен при задержании.

Мужчина оказал вооруженные сопротивление, пишет «112». В Очаково-Матвеевском была слышна стрельба — этот район граничит с тем, где утром произошло убийство.

Жертвой убийства стал Константин Балишанский 1989 года рождения, передавали телеграм-каналы Baza и «ВЧК-ОГПУ». По сведениям SHOT, погибший работал системным администратором и был скейтером.

Нападавший был в темной одежде и медицинской маске, он атаковал Балишанского у детской площадки, ранил мужчину в спину и добил при попытке убежать.

МВД полагает, что речь идет о заказном убийстве.