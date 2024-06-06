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Война санкций ,  
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Глава РФПИ оценил в €1 трлн потери Европы из-за отказа от газа из России

РФПИ: отказ от российского газа обойдется Европе в €1 трлн до конца года
Сюжет
Война санкций
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Потери Европы от снижения поставок российского газа к концу года вырастут до €1 трлн, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает корреспондент РБК.

По его словам, с начала года Европа уже потеряла €700 млрд из-за отказа от газа из России.

Глава РФПИ связал эти потери с тем, что СПГ дороже природного газа и требует дополнительных инвестиций в мощности по производству, а также с индустриальными потерями Европы, которые он оценил в 3% ВВП в год в Германии и до 6% в ряде других стран.

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Фото:David Hecker / Getty Images

Сейчас Россия может поставлять газ в страны Западной и Центральной Европы только по одному маршруту — по одной транзитной ветке через Украину. Соответствующий контракт российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» истекает в конце 2024 года.

Транзит по газопроводу Ямал — Европа остановлен в марте 2023 года. Прокачку по «Северным потокам» полностью остановили после взрывов на газопроводах в конце сентября 2023 года.

В мае 2024 года вышел доклад Международного валютного фонда, согласно которому Европейский союз должен полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов к 2030 году.

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