Мэр Кемерово рассказал о состоянии пострадавших в аварии с трамваями
Из более чем 100 пострадавших в аварии с трамваями в Кемерово 86 человек отправлены из больниц домой, сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в телеграм-канале.
«86 человек, обратившихся в медучреждения после ДТП с участием трамваев, уже дома», — написал он.
20 человек, по словам главы города, продолжают лечение в стационаре.
Столкновение двух трамваев с пассажирами произошло утром 6 июня в Кемерово на Логовом шоссе. Один человек погиб, число пострадавших составило 108 человек.
У одного из трамваев отказали тормоза, водитель потерял управление машиной. Перед ДТП из трамвая на повороте выпали два человека. Большинство пострадавших получили переломы и ушибы, рассказал мэр Анисимов.
Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности — ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса.
АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra
Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца
В Таллине произошел сильный взрыв. Видео
В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео
Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»
На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина
Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ
Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности
На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург
В Подмосковье начался грибной сезон. Фото