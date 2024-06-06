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Мэр Кемерово рассказал о состоянии пострадавших в аварии с трамваями

Мэр Кемерово: более 80 пострадавших в ДТП с трамваями выписали из больниц

Мэр Кемерово рассказал о состоянии пострадавших в аварии с трамваями
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Из более чем 100 пострадавших в аварии с трамваями в Кемерово 86 человек отправлены из больниц домой, сообщил мэр города Дмитрий Анисимов в телеграм-канале.

«86 человек, обратившихся в медучреждения после ДТП с участием трамваев, уже дома», — написал он.

20 человек, по словам главы города, продолжают лечение в стационаре.

«Упали все». Очевидцы — о столкновении трамваев в Кемерово
Общество
Фото:Максим Рожко / ТАСС

Столкновение двух трамваев с пассажирами произошло утром 6 июня в Кемерово на Логовом шоссе. Один человек погиб, число пострадавших составило 108 человек.

У одного из трамваев отказали тормоза, водитель потерял управление машиной. Перед ДТП из трамвая на повороте выпали два человека. Большинство пострадавших получили переломы и ушибы, рассказал мэр Анисимов.

Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности — ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса.

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Кемерово трамваи ДТП пострадавшие
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