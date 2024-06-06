Глава «Империи сильнейших ведьм» частично признала вину

Елена Суликова (Алена Полынь) перед избранием меры пресечения у здания Ивантеевского городского суда (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Создательница «Империи сильнейших ведьм» Елена Суликова (Алена Полынь), которой предъявили обвинение в экстремизме, частично признала вину, передает ТАСС.

Заседание по делу Полынь проходит в Ивантеевском суде Московской области. Там рассматривается ходатайство следствия о ее аресте. «Частично признаю свою вину», — заявила обвиняемая в суде.

Ведьму Алену Полынь задержали 4 июня в подмосковном Пушкино. По данным следствия, с января 2020 года по декабрь 2023 года подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Кроме того, она опубликовала в интернете видео, «в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих».

Следствие предъявило ей обвинение в возбуждении ненависти либо вражды — п. «а» ч. 2 ст. 282, в оскорблении религиозных чувств верующих — ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса.

Адвокат обвиняемой Валерий Панасюк назвал предъявленные Полынь обвинения неоднозначными. Он отметил, что его подзащитная не имеет отношения к видеоролику на YouTube, размещение которого ей вменяют. Защита также считает, что в случае ареста Полынь возникнет угроза ее жизни.