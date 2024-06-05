 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Главе «Империи сильнейших ведьм» предъявили обвинение в экстремизме

Главу «Империи сильнейших ведьм» обвинили в экстремизме и оскорблении верующих
Алена Полынь продавала и распространяла литературу с призывами к насилию над священниками РПЦ, а также опубликовала видео с высказываниями, оскорбляющими верующих, заявило следствие
Алена Полынь
Алена Полынь (Фото: Алена Полынь / VK)

Следствие предъявило обвинение жительнице Ивантеевки в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих, сообщается на сайте подмосковного следственного главка СК. Речь идет о Елене Суликовой (Алене Полынь) — создательнице «Империи сильнейших ведьм», уточняет ТАСС. О ее задержании стало известно накануне.

«Следователем следственного отдела по г. Пушкино ГСУ СК России по Московской области жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих (п. «а» ч. 2 ст. 282, ч. 1 ст. 148 УК РФ). Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте», — говорится в сообщении.

Организатора БДСМ-вечеринки обвинили в оскорблении чувств верующих
Политика
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

По версии СК, с января 2020 года по декабрь 2023-го Полынь продавала и распространяла экстремистскую литературу с призывами к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ), а также опубликовала на одном из каналов в Сети видео, в котором содержатся высказывания, оскорбляющие верующих.

У нее дома и в домах ее родственников прошло несколько обысков. Назначены лингвистическая и компьютерно-техническая экспертизы.

В мае, незадолго до задержания, Полынь подала в суд на предпринимателя Алексея Кульбашного и потребовала взыскать с него более 420,8 тыс. руб. Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление и постановил возбудить производство по делу, следует из картотеки суда, на это обратил внимание ТАСС.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Кульбашный занимается розничной торговлей сувенирами, изделиями народных художественных промыслов. Полынь принадлежит эзотерический магазин «Кудеса-Чудеса» в Новой Москве, где она продает амулеты, обереги и магические атрибуты.

Источник агентства в РПЦ рассказал о «многочисленных жалобах» на деятельность «Империи сильнейших ведьм».

Полынь родилась в 1980 году. На сайте ведьмы сказано, что ее дед работал в КГБ, от него она и получила свои знания. По образованию она психолог (окончила Московский информационно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт в 2022 году), также у нее есть дипломы в областях гештальт-терапии, теологии, фитотерапии, политологии, филологии, философии, адаптивной физической культуры, стратегического коучинга (речь идет о программах профессиональной переподготовки, в основном все пройдены в «Международной академии экспертизы и оценки» в Саратове).

Полынь предлагает помощь в финансовых и любовных проблемах, ведении бизнеса, отмечая, что «гарантий на магическую помощь не существует». Кроме того, она проводит онлайн-марафоны (цена за участие в тех, что были запланированы на июнь, составляла 5,9 тыс. руб за 6 дней и 5 тыс. руб. за 4 дня) и торгует «магическими атрибутами» и своими книгами в двух магазинах. Работает под ИП Суликова Елена Сергеевна и ИП Суликова Кристина Денисовна.

В ноябре прошлого года созданную Суликовой организацию «Международный университет магии и колдовства» в Ивантеевке проверила прокуратура и запретила ей использовать слово «университет» в названии, сообщал депутат Госдумы Александр Толмачев, по обращению которого прокуратура начала проверку.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Авторы
Теги
Елена Чернышова
экстремизм оскорбление чувств верующих обвинение экстрасенс
Материалы по теме
Экстремистов из тувинской «Черной армии» будут судить в Москве
Общество
В Ульяновске задержали стрит-арт-художника за оскорбление верующих
Общество
Актера Алексея Панина включили в реестр террористов и экстремистов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 17:15
Зеленский прибыл с визитом в Катар Политика, 18:19
В США успешно запустили в первый полет космический корабль Boeing Общество, 18:19
«Газпромбанк Лизинг» выступил на ПМЭФ-2024 Пресс-релиз, 18:16
В Курской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник Политика, 18:13
В Житомирской области начался митинг после смерти мужчины в военкомате Политика, 18:04
Динамичность Нью-Йорка и уют Афин: все – о ЖК нового формата в Москве РБК и Метрополия, 18:00
Киев ответил на мирный план Китая и Бразилии Политика, 17:52
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
Шольц сообщил о дополнительной закупке 20 истребителей Eurofighter Политика, 17:51
Новый самарский глава — РБК: «Забирать кадры из Тулы не по-партнерски» Политика, 17:42
Президент АвтоВАЗа назвал цену новой Lada Iskra Авто, 17:39
Рыбакина проиграла в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Спорт, 17:39
В Рособрнадзоре не исключили допуск родителей к досмотрам перед ЕГЭ Общество, 17:36
НКР изменило на позитивный прогноз рейтинг «Ак Барс Страхования» A-.ru Кредитные рейтинги, 17:36
Почему в конгрессе США предложили лишить Мальдивы финансовой поддержки Политика, 17:34