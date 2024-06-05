Главе «Империи сильнейших ведьм» предъявили обвинение в экстремизме

Алена Полынь продавала и распространяла литературу с призывами к насилию над священниками РПЦ, а также опубликовала видео с высказываниями, оскорбляющими верующих, заявило следствие

Алена Полынь (Фото: Алена Полынь / VK)

Следствие предъявило обвинение жительнице Ивантеевки в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих, сообщается на сайте подмосковного следственного главка СК. Речь идет о Елене Суликовой (Алене Полынь) — создательнице «Империи сильнейших ведьм», уточняет ТАСС. О ее задержании стало известно накануне.

«Следователем следственного отдела по г. Пушкино ГСУ СК России по Московской области жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих (п. «а» ч. 2 ст. 282, ч. 1 ст. 148 УК РФ). Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте», — говорится в сообщении.

По версии СК, с января 2020 года по декабрь 2023-го Полынь продавала и распространяла экстремистскую литературу с призывами к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ), а также опубликовала на одном из каналов в Сети видео, в котором содержатся высказывания, оскорбляющие верующих.

У нее дома и в домах ее родственников прошло несколько обысков. Назначены лингвистическая и компьютерно-техническая экспертизы.

В мае, незадолго до задержания, Полынь подала в суд на предпринимателя Алексея Кульбашного и потребовала взыскать с него более 420,8 тыс. руб. Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление и постановил возбудить производство по делу, следует из картотеки суда, на это обратил внимание ТАСС.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Кульбашный занимается розничной торговлей сувенирами, изделиями народных художественных промыслов. Полынь принадлежит эзотерический магазин «Кудеса-Чудеса» в Новой Москве, где она продает амулеты, обереги и магические атрибуты.

Источник агентства в РПЦ рассказал о «многочисленных жалобах» на деятельность «Империи сильнейших ведьм».