Главе «Империи сильнейших ведьм» предъявили обвинение в экстремизме
Следствие предъявило обвинение жительнице Ивантеевки в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих, сообщается на сайте подмосковного следственного главка СК. Речь идет о Елене Суликовой (Алене Полынь) — создательнице «Империи сильнейших ведьм», уточняет ТАСС. О ее задержании стало известно накануне.
«Следователем следственного отдела по г. Пушкино ГСУ СК России по Московской области жительнице Ивантеевки предъявлено обвинение в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих (п. «а» ч. 2 ст. 282, ч. 1 ст. 148 УК РФ). Следствие планирует ходатайствовать перед судом о ее аресте», — говорится в сообщении.
По версии СК, с января 2020 года по декабрь 2023-го Полынь продавала и распространяла экстремистскую литературу с призывами к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ), а также опубликовала на одном из каналов в Сети видео, в котором содержатся высказывания, оскорбляющие верующих.
У нее дома и в домах ее родственников прошло несколько обысков. Назначены лингвистическая и компьютерно-техническая экспертизы.
В мае, незадолго до задержания, Полынь подала в суд на предпринимателя Алексея Кульбашного и потребовала взыскать с него более 420,8 тыс. руб. Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление и постановил возбудить производство по делу, следует из картотеки суда, на это обратил внимание ТАСС.
Согласно сведениям из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Кульбашный занимается розничной торговлей сувенирами, изделиями народных художественных промыслов. Полынь принадлежит эзотерический магазин «Кудеса-Чудеса» в Новой Москве, где она продает амулеты, обереги и магические атрибуты.
Источник агентства в РПЦ рассказал о «многочисленных жалобах» на деятельность «Империи сильнейших ведьм».
Полынь родилась в 1980 году. На сайте ведьмы сказано, что ее дед работал в КГБ, от него она и получила свои знания. По образованию она психолог (окончила Московский информационно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт в 2022 году), также у нее есть дипломы в областях гештальт-терапии, теологии, фитотерапии, политологии, филологии, философии, адаптивной физической культуры, стратегического коучинга (речь идет о программах профессиональной переподготовки, в основном все пройдены в «Международной академии экспертизы и оценки» в Саратове).
Полынь предлагает помощь в финансовых и любовных проблемах, ведении бизнеса, отмечая, что «гарантий на магическую помощь не существует». Кроме того, она проводит онлайн-марафоны (цена за участие в тех, что были запланированы на июнь, составляла 5,9 тыс. руб за 6 дней и 5 тыс. руб. за 4 дня) и торгует «магическими атрибутами» и своими книгами в двух магазинах. Работает под ИП Суликова Елена Сергеевна и ИП Суликова Кристина Денисовна.
В ноябре прошлого года созданную Суликовой организацию «Международный университет магии и колдовства» в Ивантеевке проверила прокуратура и запретила ей использовать слово «университет» в названии, сообщал депутат Госдумы Александр Толмачев, по обращению которого прокуратура начала проверку.
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