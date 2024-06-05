Защита назвала опасным для жизни арест главы «Империи сильнейших ведьм»
Арест создательницы «Империи сильнейших ведьм» Елены Суликовой (Алена Полынь) по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих создаст угрозу для ее жизни, заявил РБК адвокат обвиняемой Валерий Панасюк.
Он рассказал, что у его подзащитной есть несколько хронических заболеваний из утвержденного правительством перечня, которые препятствуют нахождению Суликовой в СИЗО или в изоляторе временного содержания (ИВС).
«Вчера во время следственных действий, обысков, а также иных следственных действий ее трижды госпитализировали на скорой помощи. В последний раз даже врач сказал, что действительно необходима все-таки ей госпитализация, потому что необходимо уточнить ее состояние здоровья», — сообщил адвокат.
Сейчас, по словам Панасюка, Суликова находится в ИВС.
«Завтра будет решаться вопрос об избрании [ей] меры пресечения, разумеется, в случае если <...> изберут меру пресечения в виде заключения под стражу, то, очевидно, у нее стоит угроза ее жизни. Поэтому завтра будет решаться вопрос, сможет ли она нормально жить, вообще жить, или это путь в один конец», — добавил защитник.
Суликова известна как ведьма Алена Полынь, создательница «Империи сильнейших ведьм». Она предлагает помощь в финансовых и любовных проблемах, ведении бизнеса, отмечая, что «гарантий на магическую помощь не существует». Кроме того, Суликова ведет онлайн-марафоны, торгует «магическими атрибутами» и своими книгами.
Суликовой вменяют п. «а» ч. 2 ст. 282 — возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или угрозой его применения, а также ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса — публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих. По первой статье ей грозит лишение свободы до шести лет, по второй — до года. Дела возбуждены по материалам ФСБ.
Следствие полагает, что в 2020–2023 годах Суликова продавала и распространяла экстремистскую литературу, в которой содержались призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Кроме того, она опубликовала в интернете видео, «в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих», говорилось в материалах СК.
Панасюк назвал предъявленные Суликовой обвинения и связанные с ними ситуации неоднозначными. Он отметил, что его подзащитная не имеет отношения к видеоролику с YouTube, размещение которого ей вменяют. Защита считает, что Суликовой нужно избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, заключил адвокат.
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