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Главу «Империи сильнейших ведьм» задержали за обман и экстремизм

В Подмосковье задержали Алену Полынь из «Империи сильнейших ведьм» за экстремизм
Задержанную подозревают в оскорблении чувств верующих и экстремизме. По данным госагентств, это ведьма Алена Полынь, создавшая «Империю сильнейших ведьм», настоящее имя Елена Суликова
Алена Полынь
Алена Полынь (Фото: Алена Полынь / VK)

В подмосковном Пушкино задержана жительница Ивантеевки, подозреваемая в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих, сообщается в телеграм-канале управления Следственного комитета по Московской области.

По данным источников ТАСС и «РИА Новости», речь идет о Елене Суликовой, которая более известна как ведьма Алена Полынь, создательница «Империи сильнейших ведьм». Собеседники агентств также упоминали среди обвинений мошенничество.

Ей вменяют п. «а» ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды по признаку пола, расы, религии и т.д. с применением насилия или угрозы его применения) и ч. 1 ст. 148 УК (публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих). По первой статье ей грозит лишение свободы до шести лет, по второй — до года. Дела возбуждены по материалам ФСБ.

«Установлено, что с января 2020-го по декабрь 2023 года подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви», — сказано в сообщении СК. Также отмечается, что она опубликовала в интернете видео, «в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих».

У подозреваемой проведены обыски, заявили в СК. Источники «РИА Новости» и ТАСС также сообщали об обысках дома у Суликовой.

РБК обратился за комментарием к Суликовой.

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Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Полынь родилась в 1980 году. На сайте ведьмы сказано, что ее дед работал в КГБ, от него она и получила свои знания. По образованию она психолог (окончила Московский информационно-технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт в 2022 году), также у нее есть дипломы в области гештальт-терапии, теологии, фитотерапии, политологии, филологии, философии, адаптивной физической культуры, стратегического коучинга (речь идет о программах профессиональной переподготовки, в основном все пройдены в «Международной академии экспертизы и оценки» в Саратове).

Полынь предлагает помощь в финансовых и любовных проблемах, ведении бизнеса, отмечая, что «гарантий на магическую помощь не существует». Кроме того, она проводит онлайн-марафоны (цена за участие в тех, что были запланированы на июнь, составляла 5,9 тыс. руб за 6 дней и 5 тыс. руб. за 4 дня) и торгует «магическими атрибутами» и своими книгами в двух магазинах. Работает под ИП Суликова Елена Сергеевна и ИП Суликова Кристина Денисовна.

В ноябре прошлого года созданную Суликовой организацию «Международный университет магии и колдовства» в Ивантеевке проверила прокуратура и запретила ей использовать слово «университет» в названии, сообщал депутат Госдумы Александр Толмачев, по обращению которого прокуратура начала проверку.

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экстремизм оскорбление чувств верующих магия
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