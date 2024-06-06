Участника нападения на Буденновск задержали спустя 29 лет

Спустя 29 лет задержали еще одного участника нападения на Буденновск

Больница в Буденновске, захваченная бандой Басаева, архивное фото (Фото: Сергей Величкин, Николай Малышев / Фотохроника ТАСС)

Сотрудники МВД и ФСБ спустя 29 лет задержали еще одного участника вооруженного нападения на Буденновск в Ставропольском крае в 1995 году. Об этом сообщил Следственный комитет.

В ходе расследования уголовного дела о нападении вооруженной банды Шамиля Басаева на Буденновск следователи получили доказательства причастности к нему жителя Хасавюртовского района Дагестана Казбека Анасова. Его обвинили в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК), совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК), захвате заложников (ч. 2 ст. 126.1 УК) и убийстве (ст. 102 УК РСФСР).

По данным следствия, в первой половине июня 1995 года Анасов вступил в банду Басаева и принял участие в нападении на Буденновск 14 июня того же года. В ходе атаки были захвачены в заложники 1586 человек, убиты 129 человек, ранения получили 317 человек.

Кроме того, были уничтожены и повреждены 198 автомобилей, Дом детского творчества, здания больницы, отдела внутренних дел, городской администрации, а также 107 частных домов. Ущерб оценили в более чем 95 млн неденоминированных рублей.

3 июня 2024 года Следственный комитет сообщил о задержании еще одного участника нападения на Буденновск — проживающего в Москве уроженца Чечни Хамзата Зоева. Его обвиняют в совершении теракта, бандитизме, захвате заложников и убийстве. Зоев находится под стражей.

За прошедшие после нападения на Буденновск годы были задержаны и осуждены несколько десятков боевиков. Например, в 2017 году два участника атаки — Рамзан Белялов и Магомед Маздаев — получили 15 и 13 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в колонии общего режима. В 2022-м еще одному боевику — Хазваху Черхигову — назначили 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.