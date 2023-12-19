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В Дагестане задержали бывшего члена банд Басаева и Хаттаба

ФСБ: в Дагестане задержали бывшего члена банд Басаева и Хаттаба

В Дагестане задержали бывшего члена банд Басаева и Хаттаба
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В Дагестане задержали бывшего члена банд Шамиля Басаева и Хаттаба Ибрагима Магомедова за участие в нападении на Новолакский район, в результате которого погибли 99 человек. Об этом сообщили пресс-службы ФСБ и СК России.

«Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Республики Дагестан — гражданина России Магомедова Ибрагима, 1973 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания», — говорится в сообщении ФСБ.

В ведомстве отметили, что задержание Магомедова прошло в селе Новосаситли Хасавюртовского района. Ему готовятся предъявить обвинения по статьям 209 УК (бандитизм), 279 УК (вооруженный мятеж) и 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК. Максимальное наказание по этим статьям предусматривается пожизненное лишение свободы.

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На данный момент Магомедова заключили под стражу, сообщили в СК.

В ФСБ добавили, что розыск других участников «преступлений террористического характера», которые избежали уголовной ответственности, продолжается.

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Нападение чеченских боевиков на Новолакский район Дагестана, в результате которого было захвачено несколько населенных пунктов, произошло в августе 1999 года. Их вынудили отступить к концу месяца, однако уже в сентябре 2000 исламистов вновь вторглись в республику и захватили селения Ахар, Чапаево, Шушия, Тухчар, Гамиях и Новолакское. Подобные акции в том числе привели к началу Второй чеченской войны.

Теги
Россия Дагестан Чечня Следственный комитет ФСБ
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