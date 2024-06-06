В Запорожской области приступили к национализации украинских активов

Власти Запорожской области запустили процедуру национализации активов украинских предпринимателей, рассказал «РИА Новости» и.о. вице-премьера правительства, и.о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов.

«Идет процедура национализации. Те объекты, которые ранее были в публичной собственности при Украине, они проходят по ускоренной процедуре национализацию. Нормативно-правовые документы на территории субъекта подписаны и увязаны с законодательством», — отметил Гуськов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Исполняющий обязанности министра отметил, что к концу 2024 года, как предполагают власти региона, «казна будет наполнена определенными активами, с которыми мы уже сможем работать».

В частности, национализация коснулась нефтехимической компании «Азмол» и предприятия «Бердянские жатки», принадлежавшие украинскому предпринимателю и народному депутату Александру Пономареву. По словам Гуськова, эти предприятия на текущий момент переданы во временное администрирование Корпорации развития Запорожской области.

«На базе этих проектов обсуждаются крупные инвестиционные проекты с Росагролизингом и с нефтяным контуром для создания технопарка химической отрасли», — пояснил и.о. министра.

ПМЭФ проходит 5–8 июня в Санкт-Петербурге. В мероприятии подтвердили свое участие 17,1 тыс. человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что власти региона национализировали около 1150 объектов, которые принадлежали 77 юридическим и физическим лицам Украины. В частности, власти национализировали гостиницу «Лондон» и отель «1001 ночь», парк-отель «Марат» в поселке Гаспра и другие объекты.

Запорожская область, как и Херсонская область, ДНР и ЛНР вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате прошедших в регионе референдумов. Украина и западные страны не признали итоги референдумов. Крым включили в состав России в 2014 году.