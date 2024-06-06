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Военная операция на Украине ,  
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В Запорожской области приступили к национализации украинских активов

Сюжет
Военная операция на Украине

Власти Запорожской области запустили процедуру национализации активов украинских предпринимателей, рассказал «РИА Новости» и.о. вице-премьера правительства, и.о. министра экономического развития региона Юрий Гуськов.

«Идет процедура национализации. Те объекты, которые ранее были в публичной собственности при Украине, они проходят по ускоренной процедуре национализацию. Нормативно-правовые документы на территории субъекта подписаны и увязаны с законодательством», — отметил Гуськов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Исполняющий обязанности министра отметил, что к концу 2024 года, как предполагают власти региона, «казна будет наполнена определенными активами, с которыми мы уже сможем работать».

В частности, национализация коснулась нефтехимической компании «Азмол» и предприятия «Бердянские жатки», принадлежавшие украинскому предпринимателю и народному депутату Александру Пономареву. По словам Гуськова, эти предприятия на текущий момент переданы во временное администрирование Корпорации развития Запорожской области.

«На базе этих проектов обсуждаются крупные инвестиционные проекты с Росагролизингом и с нефтяным контуром для создания технопарка химической отрасли», — пояснил и.о. министра.

ПМЭФ проходит 5–8 июня в Санкт-Петербурге. В мероприятии подтвердили свое участие 17,1 тыс. человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

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Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что власти региона национализировали около 1150 объектов, которые принадлежали 77 юридическим и физическим лицам Украины. В частности, власти национализировали гостиницу «Лондон» и отель «1001 ночь», парк-отель «Марат» в поселке Гаспра и другие объекты.

Запорожская область, как и Херсонская область, ДНР и ЛНР вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате прошедших в регионе референдумов. Украина и западные страны не признали итоги референдумов. Крым включили в состав России в 2014 году.

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Теги
Запорожская область национализация Украина
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