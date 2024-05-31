Участие в ПМЭФ-2024 подтвердили представители 136 стран
Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подтвердили более 17 тыс. человек из 136 стран и территорий, рассказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
«В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ 17 100 человек и 3400 представителей СМИ из 136 стран и территорий», — приводит слова Кобякова официальный сайт форума.
На сегодняшний день показатели участия в форуме выше, чем были в 2019 году, уточнил он.
По его словам, такой рост можно объяснить тем, что форум востребован мировым деловым сообществом и интерес к нему продолжает расти.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.
Главная тема форума в этом году сформулирована как «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
В 2023 году ПМЭФ проходил 14–17 июня. Его главная тема — «Суверенное развитие — основа справедливого мира».
Тогда в форуме приняли участие более 17 тыс. представителей 130 стран мира.
Основное внимание на форуме уделили развитию деловых связей и расширению контактов с торговыми партнерами из стран СНГ, арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН и Латинской Америки.
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