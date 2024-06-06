Глава Ростовской области сообщил о ликвидации пожара на НПЗ
Возникший после атаки БПЛА пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидировали, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.
Огонь потушили в 4:00 мск, отметил Голубев.
Ранее глава региона заявил о локализации пожара на площади 100 кв.м.
В ночь на 6 июня Голубев сообщил о пожаре на НПЗ в результате атаки беспилотника. Изначально площадь пожара составляла 50 кв. м, к тушению привлекли около 120 человек и 15 единиц техники, в том числе готовился к применению пожарный поезд. Позже Голубев сообщил об увеличении сил для ликвидации огня. Тушение огня останавливали из-за повторной атаки дрона.
АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra
Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца
В Таллине произошел сильный взрыв. Видео
В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео
Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»
На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина
Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ
Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности
На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург
В Подмосковье начался грибной сезон. Фото