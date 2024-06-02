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Общество ,  
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Ухтинский НПЗ сообщил о штатном режиме работы после пожара

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в 4 км от Ухты в Республике Коми, на территории которого произошел пожар, работает в штатном режиме, сообщили РБК в пресс-службе предприятия.

«В ходе плановых ремонтных работ, проводимых подрядной организацией «Центр-тест», произошло возгорание на выведенном ранее из эксплуатации резервуаре», — говорится в сообщении.

На предприятии продолжают работать сотрудники МЧС, причину произошедшего выясняют, добавили в пресс-службе.

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Фото:VladimirUyba / Telegram

Пожар на принадлежащем ЛУКОЙЛу НПЗ зафиксирован 2 июня, огонь возник в резервуарном парке завода. В результате ЧП пострадали три человека. В ликвидации огня участвовали 74 человек и 22 единицы техники МЧС. Телеграм-канал «112» со ссылкой на источник сообщил о двух погибших. По данным SHOT, оба погибших были работниками подрядной организации завода.

Глава региона Владимир Уйба заявил, что пожар не связан с атаками украинских дронов. По его информации, причиной случившегося стало несоблюдение правил техбезопасности.

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