Глава Ростовской области сообщил о локализации пожара на НПЗ

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) локализовали площади 100 кв.м., сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.

«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — написал глава региона.

Ранее Голубев сообщили о пожаре на НПЗ в результате атаки беспилотника. Изначально площадь пожара составляла 50 кв. м, к тушению привлекли около 120 человек и 15 единиц техники, в том числе готовился к применению пожарный поезд. Позже Голубев сообщил об увеличении сил для ликвидации огня. Тушение огня останавливали из-за повторной атаки БПЛА.