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Военная операция на Украине ,  
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Глава Ростовской области сообщил о локализации пожара на НПЗ

Глава Ростовской области заявил о локализации пожара на НПЗ на площади 100 кв. м
Сюжет
Военная операция на Украине

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) локализовали площади 100 кв.м., сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.

«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — написал глава региона.

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Ранее Голубев сообщили о пожаре на НПЗ в результате атаки беспилотника. Изначально площадь пожара составляла 50 кв. м, к тушению привлекли около 120 человек и 15 единиц техники, в том числе готовился к применению пожарный поезд. Позже Голубев сообщил об увеличении сил для ликвидации огня. Тушение огня останавливали из-за повторной атаки БПЛА.

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Теги
Ростовская область дроны пожары НПЗ Военная операция на Украине
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