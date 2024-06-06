Глава Ростовской области сообщил о локализации пожара на НПЗ
Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) локализовали площади 100 кв.м., сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале.
«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — написал глава региона.
Ранее Голубев сообщили о пожаре на НПЗ в результате атаки беспилотника. Изначально площадь пожара составляла 50 кв. м, к тушению привлекли около 120 человек и 15 единиц техники, в том числе готовился к применению пожарный поезд. Позже Голубев сообщил об увеличении сил для ликвидации огня. Тушение огня останавливали из-за повторной атаки БПЛА.
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