CNN сообщил о намерении полиции лишить Трампа лицензии на оружие

В департаменте полиции Нью-Йорка готовятся отозвать лицензию бывшего президента США Дональда Трампа на ношение оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя правоохранительных органов.

Источник рассказал телеканалу, что действие лицензии Трампа на ношение оружия в Нью-Йорке приостановили 1 апреля 2023 года, когда политику предъявили обвинение по делу о выплатах порноактрисы Сторми Дэниелс. Политик передал полиции Нью-Йорка два своих пистолета из трех.

По данным источника CNN, третий пистолет Трампа «был незаконно перевезен во Флориду». В конце мая его признали виновным в подлоге финансовой документации в рамках дела Дэниэлс. В случае, если у Трампа есть пистолет во Флориде, он нарушает несколько законов штата и федеральных законов, подчеркнул собеседник телеканала.

Владение огнестрельным оружием осужденным преступником является федеральным преступлением, отмечает CNN. По информации телеканала, лицензию на оружие в Нью-Йорке Трамп получил более 10 лет назад.

30 мая суд присяжных признал Трампа виновным по делу порноактрисы, настоящее имя которой - Стефани Клиффорд. По версии обвинения, в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с ней, перед президентскими выборами в 2016 году его юрист Майкл Коэн заплатил женщине $130 тыс. в обмен на заключение соглашения о неразглашении.

После избрания на пост президента Трамп возместил Коэну эту сумму, прибавив к ней бонус и компенсацию налогов. Выплаты он замаскировал под оплату юридических услуг (общая сумма 11 подписанных им чеков составила $420 тыс.).

Подлог финансовой документации квалифицируется в Нью-Йорке как проступок, но становится уголовно наказуемым, если совершался в мошеннических целях или для сокрытия другого преступления. В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Элвин Брэгг формально предъявил Трампу обвинения из 34 пунктов.

В сумме экс-президенту грозит максимум 136 лет заключения, однако политик может отделаться крупным штрафом. Судимость не помешает Трампу принять участие в президентских выборах — в американской Конституции нет подобного положения.