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Выборы президента США ,  
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Дело о порнозвезде не помешало Трампу выиграть последние праймериз

Трамп выиграл финальные праймериз, несмотря на вердикт по делу Сторми Дэниелс
Сюжет
Выборы президента США
Прошедшие праймериз стали последними внутрипартийными выборами Республиканской партии в этом электоральном цикле. Следующим важным этапом станет формальное выдвижение Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты в июле
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jabin Botsford / Reuters)

Бывший президент США Дональд Трамп одержал победу на заключительных праймериз Республиканской партии, несмотря на обвинительный вердикт по их делу со Сторми Дэниелс, сообщает Associated Press. Политик получил большинство голосов на внутрипартийных выборах сразу в трех штатах — Монтане, Нью-Джерси, Нью-Мексико.

По состоянию на 5 июня (10:00 мск) Трампу удалось заручиться поддержкой в общей сложности 2260 делегатов для формального выдвижения в кандидаты на пост президента страны. При этом еще в середине марта он набрал «магическое число» — 50%, или 1215 делегатов, а все серьезные конкуренты экс-президента в борьбе за Овальный кабинет (такие, как губернатор Флориды Рон Десантис и экс-постпред США при ООН Никки Хейли) снялись с президентской гонки. Внутрипартийные выборы республиканцев также должны были пройти в Южной Дакоте, однако были отменены из-за отсутствия даже формальной конкуренции Трампу.

Что такое кокусы и праймериз

Выборы кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий проходят в двух форматах: кокусы и праймериз. Первые представляют собой неформальные собрания избирателей, организованные той или иной партией на локальном уровне, а подсчет голосов может вестись по головам или поднятым рукам. Праймериз же организованы правительствами штатов, а при голосовании используются урны и бюллетени.

По итогам праймериз и кокусов определяется число партийных делегатов от каждого штата, которые будут голосовать за того или иного кандидата на партийных съездах. Последние у обеих партий пройдут летом.

На этом Республиканская партия завершает процесс внутрипартийных выборов. Следующим важным этапом станет партийная конференция 15–18 июля в Милуоки (штат Висконсин), на которой Трамп, как ожидается, будет формально выдвинут в качестве кандидата на пост президента США. Несколькими днями ранее, 11 июля, суд в Нью-Йорке должен будет огласить приговор политику по делу о фальсификации финансовой документации Trump Organization с целью сокрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их интимной связи.

На минувшей неделе коллегия присяжных признала Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, за каждый из которых ему грозит до четырех лет тюремного заключения. Впрочем, большинство наблюдателей сходятся во мнении, что бывший президент отделается штрафом или условным сроком. При этом судимость и даже потенциальное тюремное заключение не помешают ему принять участие в выборах: в американской Конституции не предусмотрены подобные ограничения.

Что означает обвинительный вердикт Дональду Трампу
Политика
Дональд Трамп

4 июня в Монтане, Нью-Джерси и Нью-Мексико, а также в Южной Дакоте и Вашингтоне (округ Колумбия) прошли также праймериз Демократической партии США, победу на которых ожидаемо одержал действующий глава государства Джо Байден. Суммарное число партийных делегатов, кто поддержит его выдвижение на пост президента, таким образом, составляет 3852 (по данным на 5 июня 10:00 мск). 8 июня демократы проведут заключительный этап внутрипартийных выборов — кокусы на Гуаме и Виргинских островах. Партийный съезд демпартии пройдет в августе.

Однако уже на этом этапе ясно, что в избирательных бюллетенях 5 ноября будут имена именно Байдена и Трампа. Как отмечал The Economist, впервые с 1912 года бывший президент США бросит вызов действующему. Причем для республиканца нынешняя президентская кампания станет третьей по счету.

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Дональд Трамп выборы президента США Республиканская партия Демократическая партия США праймериз Джо Байден
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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