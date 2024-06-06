Сальдо заявил о несложном восстановлении плотины Каховской ГЭС

Вопрос реконструкции плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области не является технически сложным, заявил «РИА Новости» губернатор региона Владимир Сальдо,

«Технически в этом нет ничего сложного на современном уровне развития науки и производства в России», — цитирует его агентство.

По словам главы области, к восстановлению плотины возможно приступить после окончания военной операции на Украине. Воссоздать Каховское водохранилище стоит даже без возобновления производства электричества, считает Сальдо. В первую очередь, ГЭС представляла ценность как источник воды для крупнейшей в Европе и одной из крупнейших в мире мелиоративных систем, отметил он.

Обмелевшее из-за обрушения плотины водохранилище являлось источником питания для Каховской оросительной системы.

Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. После начался массовый сброс воды из Каховского водохранилища, поток пошел вниз по течению Днепра, подтопив населенные пункты как на правом берегу, который контролирует Киев, так и на левом, подконтрольном Москве. Россия и Украина обвинили друг друга в произошедшем. В области ввели режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня. Из затопленных сел эвакуировали тысячи человек, десятки местных жителей погибли.

Сальдо обещал, что станцию восстановят, «как только позволит военная обстановка». Он оценивал ущерб в 1,5 млрд руб. Сумму в 11,5 млрд руб. называл председатель областного правительства Андрей Алексеенко.