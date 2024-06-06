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Военная операция на Украине ,  
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Орбан заявил о нежелании Венгрии участвовать в миссиях НАТО против России

Орбан: Венгрия не желает участвовать в операциях НАТО против России
Сюжет
Военная операция на Украине

Венгрия намерена заключить договор с будущим генеральным секретарем НАТО об отказе от участия в возможных операциях альянса против России, заявил премьер страны Виктор Орбан в интервью журналу Mandiner.

«Мы хотели бы заключить соглашение с будущим генеральным секретарем. <...> Мы не будем участвовать в операциях НАТО против русских на Украине, даже если являемся членами альянса», — заявил Орбан.

Будапешт не поддерживает идею кандидата на пост генсека НАТО, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, об обязательном участии государств-членов объединения в военных операциях за пределами территории альянса, отметил Орбан.

По его словам, Венгрия выступает против того, чтобы Рютте занял пост главы НАТО. Похожей позиции придерживается Румыния, отметил премьер. Полномочия нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга истекут 1 октября 2024 года.

Орбан также в очередной раз подчеркнул, что Венгрии следует держаться подальше от конфликта на Украине.

«Необходимо сделать все, чтобы остановить распространение войны. Если в Европе разразится большая война, мы все проиграем», — заявил венгерский премьер в ответ на вопрос об отправке французских инструкторов на Украину.

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Орбан неоднократно выступал с критикой западных стран по вопросу «втягивания» в украинский конфликт. Венгерский премьер предупреждая о риске эскалации ситуации. В марта он заявил о переоценке роли Венгрии в НАТО и отметил, что Будапешт не намерен принимать участие в действиях альянса, которые могут привести к прямому столкновению с Россией.

Позднее Орбан высказал мнение, что Европа «каждую неделю приближается к войне», а НАТО вместо защиты региона втягивает его в мировой пожар.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупреждал, что в случае появления военных стран НАТО на Украине конфликт с альянсом неизбежен.

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Теги
Виктор Орбан Венгрия НАТО Военная операция на Украине Россия
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