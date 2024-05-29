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Военная операция на Украине ,  
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Орбан назвал безумной идею возвращения воинской повинности в Евросоюзе

Орбан: идея возвращения всеобщего военного призыва в Евросоюзе безумна
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Инициатива по возобновлению военного призыва в Европе является безумной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает венгерская газета Magyar Nemzet.

Так Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota прокомментировал заявление главного кандидата партии ХСС на выборах в Европарламент Манфреда Вебера о необходимости обязательной службы в Евросоюзе и централизации европейской оборонной политики.

По словам венгерского премьера, каждая война в регионе — это также гражданская война. Венгрии стоит держаться подальше от боевых действий, считает Орбан.

«Мы должны забыть об общеевропейской армии, в которой есть обязательная воинская повинность, это безумная идея», — заявил он.

Из-за поддержки Украины в конфликте с Россией Европа понесла ущерб в миллиарды долларов, добавил Орбан. По его словам, европейские страны помогают Киеву, не оценивая затраты на поддержку Украины и не имея конечной цели. «Ничего более безответственного в жизни не видел», — резюмировал Орбан.

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Борис Писториус

Обсуждение возврата обязательного призыва в армию в странах Европы началось на фоне российской спецоперации на Украине. В мае премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что при условии победы Консервативной партии на выборах в стране вернут воинскую повинность либо альтернативную службу для молодых людей.

Возвращение обязательной службы в армии также обсуждали в Германии. Министр обороны страны Борис Писториус в январе 2023 года называл ошибкой отмену воинской повинности в Германии. Однако в мае 2024 года Писториус представил идеи реформы военной службы без возвращения призыва. В рамках новой модели немцев будут привлекать в армию на добровольных основах.

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Теги
Венгрия Виктор Орбан военный призыв
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