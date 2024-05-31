Орбан: Европа и НАТО вступили в стадию подготовки к войне с Россией

Орбан заявил о вступлении Европы в стадию подготовки к войне с Россией

По словам Орбана, НАТО выступает в роли пожарного, который пришел тушить возгорание огнеметом

Виктор Орбан (Фото: John Thys / File Photo / Reuters)

Евросоюз и НАТО вступили в стадию подготовки войны с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kosshut.

«Есть три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение. Сейчас мы завершаем обсуждение и находимся на стадии подготовки. Мы в нескольких дюймах от уничтожения», — пояснил Орбан (цитата по Telex).

По его словам, «каждую неделю мы приближаемся к войне». «Абсурд, но вместо того, чтобы защитить нас, НАТО втягивает нас в мировой пожар. Как если бы пожарный тушил возгорание огнеметом», — отметил премьер-министр.

Он отметил, что венгры не хотят умирать за Украину.

Орбан неоднократно выступал с критикой западных стран по вопросу «втягивания» в конфликт на Украине. Он также предупреждал о риске эскалации. Военные действия на Украине Орбан назвал «конфликтом между двумя славянскими народами».

Венгерский премьер заявил 27 мая, что Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной военной цели. «Ничего более безответственного я в жизни не видел», — добавил Орбан.

Власти России выступают против поставок оружия и военной техники Украине, заявляя, что это только затягивает конфликт. Что касается возможного появления западных войск на украинской территории, в Кремле предупредили, что это приведет к неизбежному конфликту между НАТО и Россией.