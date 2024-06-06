В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

В Госдуму внесут законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу государственных экзаменов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в телеграм-канале.

В рамках межфракционной инициативы депутаты предлагают внести изменения в закон «Об образовании в России».

«Проект <...> разработан в целях замены ЕГЭ на проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов», — говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, ЕГЭ не приносит ожидаемых результатов «в виде высокого качества знаний и доступности высшего образования» и способствовало перемещению коррупции из приемных комиссий университетов в сферу олимпиад.

Из-за сложности заданий экзамена увеличилась нагрузка на учеников, наблюдается рост количества суицидов среди подростков, написано в документе. Кроме того, авторы законопроекта считают, что проведение ЕГЭ требует от государства значительных расходов.

ЕГЭ в России официально ввели в 2009 году. Проведение экзамена неоднократно становилось предметом спора, в Госдуму вносили инициативы по отмене экзамена. Одновременно в Рособрнадзоре в 2023 году выступали против отмены ЕГЭ, такого же мнения придерживался премьер Михаил Мишустин, который назвал экзамен «социальным лифтом».

В 2024 году основной этап сдачи ЕГЭ начался 23 мая, он продлится до 1 июля.

В этом году в школе № 62 в Воронеже во время сдачи экзамена несколько школьниц столкнулись с проблемами на досмотре. Девушек вынудили снять нижнее белье, потому что металлодетектор продолжал «пищать». В некоторых лифчиках могут быть небольшие металлические косточки, на которые и реагирует датчик. В результате несколько школьниц сняли бюстгальтеры, чтобы их пропустили на досмотре.