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Военная операция на Украине ,  
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Захарова заявила об ответе на санкции Парижа против российских дипломатов

Мария Захарова: Россия ответит Франции, если Париж «тронет наших дипломатов»
Сюжет
Военная операция на Украине

В отношении Франции будут введены ответные меры, если она добавит в санкционные списки российских дипломатов в Париже, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

Так она прокомментировала предупреждение французского МИДа о последствиях для дипломатов из России после заявления пресс-секретаря российского посольства в Париже Александра Макогонова в эфире BFMTV о том, что отправленные на Украину из Франции инструкторы станут законной целью российских военных.

«Тронут наших дипломатов, получат ответные меры», — написала она.

Захарова представила несколько вариантов, почему во французском внешнеполитическом ведомстве осудили заявление Макогонова. Парижу могла не понравиться «традиция задавать вопросы», «традиция давать ответы на вопросы» и «возможная гибель на Украине французов», считает дипломат.

По ее словам, свободу слова на Западе защищают, если подвергают критике «неугодные режимы». Свои потери на Украине европейские страны признавать отказываются, заключила Захарова.

МИД Франции осудил заявление российского дипломата о военных инструкторах
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон зимой 2024 года заявил о возможности отправки французских войск на Украину. В некоторых европейских странах и в США раскритиковали это заявление. Об отсутствии необходимости в иностранных войсках тогда заявил и президент Украины Владимир Зеленский. В Кремле назвали неизбежным конфликт НАТО и России при появлении на украинской территории военнослужащих стран альянса.

В конце мая главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский после переговоров с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню заявил, что приветствует отправку французских военных инструкторов в страну.

31 мая депутат рады Алексей Гончаренко сообщил об отправке первой группы инструкторов из Франции. В Париже официально не заявляли об этом решении. Reuters писал, что Франция намерена возглавить коалицию стран, которые готовы переместить свой военный контингент на украинскую территорию.

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Теги
Персоны
Франция Мария Захарова Россия Военная операция на Украине
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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