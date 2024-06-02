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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин сообщил о восьми пострадавших за день при обстрелах ДНР

Пушилин: в ДНР при обстрелах за день пострадали восемь мирных жителей
Сюжет
Военная операция на Украине

В Донецкой народной республике (ДНР) за день в результате обстрелов ранения получили восемь мирных жителей, сообщил в телеграм-канале глава региона Денис Пушилин.

По его словам, в течение суток в республике зарегистрировали 24 обстрела, по региону выпустили 53 боеприпаса из HIMARS и ствольной артиллерии калибра 155 мм. Кроме того, ДНР атаковал беспилотник.

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Фото:Яндекс.Карты

В Макеевке под обстрел попали Горняцкий и Червоногвардейский районы. Там были ранены женщина 1934 года рождения и мужчина 1978 года рождения. Еще одна женщина 1933 года рождения пострадала при обстреле Пантелеймоновки.

В Мариуполе во время расчистки территорий произошла детонация взрывоопасного предмета. Ранения получили трое рабочих — мужчины 1975, 1988 и 1995 годов рождения.

Также был атакован Харцызский сталепроволочно-канатный завод «Силур» (расположен в Харцызске Донецкого района ДНР), сообщил Пушилин. Там были ранены две сотрудницы. Одна из них находится в состоянии средней степени тяжести, другая — в крайне тяжелом, добавил глава республики.

Всего на территории региона в результате обстрелов в течение дня повреждения получил 21 жилой дом, сообщил Пушилин.

Кроме того, пострадали здание пенсионного фонда в Горловке и производственная инфраструктура завода «Силур». В Петровском районе Донецка ущерб получил автомобиль.

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