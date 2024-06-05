Лавров получил от президента Буркина-Фасо орден Жеребца

Сергей Лавров и Ибрагим Траоре (Фото: МИД России)

Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре вручил главе российского МИДа Сергею Лаврову высшую государственную награду республики. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России в телеграм-канале.

Высшей государственной наградой Буркина-Фасо является орден Жеребца (до 2017 года — Национальный орден Буркина-Фасо). Награда имеет пять степеней: кавалера, офицера, командора, великого офицера и Кавалера Большого Креста. Низшей является степень кавалера.

Орден представляет собой звезду с зеленой каймой, в центре на аверсе размещен красный круг. Внутри круга выгравирована надпись «Орден Жеребца», выше размещен рисунок головы лошади. В центре каждого из лучей звезды изображены цветы хлопка. Звезда обрамлена круговым орнаментом, сделанным по подобию колосьев проса.

Реверс звезды представляет собой металлическую поверхность. В центральной части ордена размещен герб Буркина-Фасо. Выше выгравированы название страны и ее девиз — «Единство, Прогресс, Справедливость».

Орден носится на красно-зеленой ленте (красная горизонтальная полоса — выше, зеленая горизонтальная — ниже).

Награда была учреждена властями Буркина-Фасо в 1993 году. Ее могут получить военные или гражданские лица за особые заслуги перед страной.

Лавров прибыл в Уагадугу накануне вечером. Это его первый в истории визит в Буркина-Фасо. До этого он посетил Гвинею и Республику Конго в рамках африканского турне. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что глава ведомства после визита в Буркина-Фасо отправится в Чад.