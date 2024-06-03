Лавров прилетел в Гвинею
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Конакри, столицу Гвинеи, сообщает МИД. В аэропорту его встретил глава дипведомства страны Морисанда Куяте.
«Путь из Москвы составил 12 часов. На отдых времени практически нет, уже через несколько часов у российской делегации начнется работа», — рассказала корреспондент РЕН ТВ Ксения Солдатова.
С Гвинеи начинается турне главы МИД по Африке. В последний раз Лавров посещал страну с рабочим визитом в феврале 2013 года. В ходе текущего визита у министра ожидаются двусторонние контакты.
В сентябре 2021 года в Гвинее произошел госпереворот: военные свергли и арестовали президента Альфу Конде, который, благодаря поправке к Конституции, обнулил два своих предыдущих президентских срока и в третий раз выиграл выборы. К власти пришел подполковник Мамади Думбуя, который правит страной до сих пор.
В январе 2022 года директор департамента Африки МИД Всеволод Ткаченко заявил, что Россия будет работать с утвердившимся руководством и не намерена разрывать дипотношения с Гвинеей.
Гвинея — один из основных экспортеров бокситов, сырья для добычи алюминия. На ее территории находится 26,4% мировых запасов алюминиевой руды. Крупнейшим производителем алюминия в мире является российская UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской. В Гвинее Rusal работает на трех месторождениях по добыче бокситов. Также Rusal с 2006 года обладает в Гвинее собственной сетью железных дорог общей протяженностью 160 км. Ее компания использует в рамках комплекса по добыче бокситов и производству глинозема.
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