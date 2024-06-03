Лавров прилетел в Гвинею

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Конакри, столицу Гвинеи, сообщает МИД. В аэропорту его встретил глава дипведомства страны Морисанда Куяте.

«Путь из Москвы составил 12 часов. На отдых времени практически нет, уже через несколько часов у российской делегации начнется работа», — рассказала корреспондент РЕН ТВ Ксения Солдатова.

С Гвинеи начинается турне главы МИД по Африке. В последний раз Лавров посещал страну с рабочим визитом в феврале 2013 года. В ходе текущего визита у министра ожидаются двусторонние контакты.

В сентябре 2021 года в Гвинее произошел госпереворот: военные свергли и арестовали президента Альфу Конде, который, благодаря поправке к Конституции, обнулил два своих предыдущих президентских срока и в третий раз выиграл выборы. К власти пришел подполковник Мамади Думбуя, который правит страной до сих пор.

В январе 2022 года директор департамента Африки МИД Всеволод Ткаченко заявил, что Россия будет работать с утвердившимся руководством и не намерена разрывать дипотношения с Гвинеей.