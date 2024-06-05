В центре Петербурга автомобиль врезался в Aurus
В Центральном районе Санкт-Петербурга, у Гостиного двора, Mitsubishi врезался в Aurus, никто не пострадал, сообщают 78.ru и «Фонтанка».
Инцидент произошел вечером 4 июня. По данным «Фонтанки», за рулем Mitsubishi был мужчина, который не выдержал дистанцию. 78.ru пишет, что машиной управляла девушка, а на самом авто стоят пензенские номера.
За рулем Aurus сидел нанятый водитель. По информации «Фонтанки», машину арендовали в подмосковной Балашихе. Никакого отношения к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который стартовал 5 июня, автомобиль не имеет.
РБК обратился за комментарием к начальнику Управления информации и общественных связей главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Автомобили Aurus были разработаны ФГУП «НАМИ». Изначально они создавались для перевозки и сопровождения руководителей государства, а также лиц, подлежащих государственной охране. Например, на обновленном Aurus Senat Путин прибыл на инаугурацию в 2024 году.
Позднее Aurus стали поступать в открытую продажу. По итогам 2023 года было продано 115 таких авто, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». В начале мая бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передали Aurus, производство на нем запустят до конца года.
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