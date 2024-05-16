Путин выбрал автомобиль Aurus для поездок по Пекину
Президент России Владимир Путин покинул аэропорт Пекина на новом автомобиле Aurus, передает «РИА Новости».
Журналисты кремлевского пула агентства показали кадры, на которых глава государства садится в автомобиль после выхода из самолета в аэропорту Пекина.
После завершения церемония встречи с участием роты почетного караула Путин покинул аэропорт на Aurus в сопровождении китайской полиции и кортежа из мотоциклов, уточняет агентство.
Российский президент регулярно использует Aurus для поездок, в том числе на официальных мероприятиях. Так, Путин поехал на свою инаугурацию в мае на обновленной версии Aurus Senat. В октябре 2023 года во время визита в Китай он также прибыл в страну с личным Aurus Senat.
Путин прибыл в Китай в ночь на 16 мая. Его поездка будет двухдневной и завершится 17 мая. Это первый государственный визит российского президента после вступления в должность.
Во время визита у Путина запланированы переговоры с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином как в узком, так и в расширенном составе. Ожидаются подписание соглашений, публикация совместного заявления и выступление политиков перед прессой.
Во второй день поездки, 17 мая, Путин посетит Харбин, где пройдет церемония открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Также российский президент должен встретиться со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.
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