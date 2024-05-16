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Политика ,  
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Путин выбрал автомобиль Aurus для поездок по Пекину

Путин покинул аэропорт Пекина на новом автомобиле Aurus

Президент России Владимир Путин покинул аэропорт Пекина на новом автомобиле Aurus, передает «РИА Новости».

Журналисты кремлевского пула агентства показали кадры, на которых глава государства садится в автомобиль после выхода из самолета в аэропорту Пекина.

После завершения церемония встречи с участием роты почетного караула Путин покинул аэропорт на Aurus в сопровождении китайской полиции и кортежа из мотоциклов, уточняет агентство.

Путин начал первый после инаугурации визит в Китай
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Фото:Parker Song / Getty Images

Российский президент регулярно использует Aurus для поездок, в том числе на официальных мероприятиях. Так, Путин поехал на свою инаугурацию в мае на обновленной версии Aurus Senat. В октябре 2023 года во время визита в Китай он также прибыл в страну с личным Aurus Senat.

Путин прибыл в Китай в ночь на 16 мая. Его поездка будет двухдневной и завершится 17 мая. Это первый государственный визит российского президента после вступления в должность.

Во время визита у Путина запланированы переговоры с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином как в узком, так и в расширенном составе. Ожидаются подписание соглашений, публикация совместного заявления и выступление политиков перед прессой.

Во второй день поездки, 17 мая, Путин посетит Харбин, где пройдет церемония открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Также российский президент должен встретиться со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

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Владимир Путин Пекин Китай Aurus официальный визит
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Недвижимость

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