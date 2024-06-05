Бывшего спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло объявили в розыск

Сара Эштон-Чирилло (Фото: SarahAshtonLV / Twitter)

Бывшего представителя украинской территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и журналистку Сару Эштон-Чирилло (Росфинмониторинг включил ее в список террористов и экстремистов) объявили в розыск, следует из базы МВД России.

В карточке дела указаны ее имя и фамилия, родилась 9 июля 1977 года, национальность — американка. Ее разыскивают по статье Уголовного кодекса, но по какой именно, не уточняется.

Эштон-Чирилло вела репортажи из Украины с марта 2022 года, где вступила в силы теробороны. В августе 2023 года она стала официальным представителем Сил территориальной обороны ВСУ. 13 сентября в аккаунте Эштон-Чирилло в X появилось видео, где она говорит, что на следующей неделе «любимый пропагандист Кремля», не уточнив, о ком именно идет речь, будет «расплачиваться за свои преступления». После этого видео ее сняли с должности.

Позднее Эштон-Чирилло подтвердила, что видео не фейк, и повторила угрозы в адрес «пропагандистов». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить ее высказывания на предмет угроз журналистам из России.

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян заявляла, что будет в связи с заявлением представителя ВСУ «обращаться в соответствующие органы и организации».