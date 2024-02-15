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Украинские перевозчики устроили зеркальную блокаду на границе с Польшей

Украинские перевозчики устроили зеркальную блокаду на границе с Польшей
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Украинские перевозчики начали акцию протеста в ответ на блокаду границы польскими фермерами, она проходит на пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск», сообщают издания Суспільне и «Зеркало недели».

В акции участвуют 15 украинских грузовых и около 20 легковых автомобилей. Водители разместили на грузовиках плакаты с надписями «Прекратите блокаду на границах» и «Свободное передвижение для общей победы обеих стран» на украинском, польском и английском языках.

Как сообщает издание «Страна», украинские водители заявили, что не будут полностью блокировать границу. Они хотят, чтобы польские перевозчики при возвращении в Польшу тоже стояли в очереди, как и их украинские коллеги.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Конфликт между польскими и украинскими перевозчиками и фермерами длится с осени 2023 года. Поводом для него стали отмена Евросоюзом пошлин и квот на украинский экспорт в 2022 году для поддержки сельхозпроизводителей и соглашение между ЕС и Киевом, упрощающее грузовые перевозки. На фоне этих мер в ряде европейских стран начались протесты фермеров и водителей, недовольных конкуренцией с украинскими перевозчиками и производителями.

9 февраля в Польше начался общенациональный протест. Профсоюз фермеров пообещал заблокировать все погранпереходы между Украиной и Польшей, в некоторых регионах начали перекрывать дороги. Начало протеста связано с предложением Еврокомиссии продлить приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины на год и параллельно ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительной» сельскохозяйственной продукции.

Во время одной из акций протеста польские фермеры вскрыли фургоны с украинской агропродукцией у погранпункта «Ягодин-Дорогуск», в результате чего из каждого фургона на дорогу высыпалось не менее 3 т пшеницы.

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Теги
Украина Польша перевозчики фермеры зерно пограничный пункт пропуска
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