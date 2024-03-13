Польские фермеры на время откроют один КПП для украинских грузовиков

Фото: Janis Laizans / Reuters

Протестующие польские фермеры на время разблокируют пункт пропуска «Дорогуск-Ягодин» на границе с Украиной, чтобы украинские водители смогли вернуться домой к семьям, заявил польскому агентству PAP лидер протестующих Войцех Лос.

«Это наш жест в отношении украинских водителей, чтобы они могли вернуться к своим семьям, в свою страну, которая все еще находится в сложной военной ситуации», — сказал Лос. Однако это не означает приостановку или прекращений акций протеста, подчеркнул он.

Польские фермеры уже 35 дней блокируют дорогу у границы с Украиной в районе Дорогуска, и переговоры с правительством, по словам лидера протестующих, пока не увенчались успехом.

Украинским грузовикам должны были открыть путь после пресс-конференции, которая была запланирована на 13:00 по местному времени перед погранпереходом. «Сейчас мы ожидаем реакции премьер-министра, министра [сельского хозяйства] и Украины», — добавил Лос.

По данным полиции приграничного польского города Хелм, с утра 13 марта на КПП в Дорогуске стояла 8-километровая очередь из 300 грузовиков.

В 2022 году Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинский экспорт для поддержки сельхозпроизводителей. На фоне этого в нескольких европейских странах начались протесты фермеров, недовольных конкуренцией с украинскими производителями.

В 2024 году в Польше возобновились протесты после предложения Еврокомиссии продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины и ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительной» сельхозпродукции. В начале марта текущего года Украина заявила о готовности принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей.