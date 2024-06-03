Задержанный в Севастополе украинский агент рассказал о схроне в духовке

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ФСБ обнародовала запись допроса одного из задержанных членов агентурной сети, действовавшей в Севастополе в интересах украинских спецслужб.

Задержанный рассказал, что сотрудники украинской разведки сами связались с ним. «Уточнили, сочувствую ли я родине, то есть Украине. Я сказал: «Да. Сочувствую». После этого мне сказали, что я могу помочь государству. Я согласился», — сказал мужчина. По его словам, ему дали позывной «Ментор».

Он получил два задания. Первым был «визуальный контроль» — отслеживание местоположения российских военных и самолетов на аэродромах. Затем ему поручили установить камеры видеонаблюдения на дорогах Крыма, в частности в районе Джанкоя и Керченского моста. Он получил 68 тыс. руб. на закупку камер.

В конце апреля куратор передал задержанному координаты схрона «в виде духовки», в ней находились 2,5 кг взрывчатого вещества пластида, электродетонатор и радиомост. Мужчина вскрыл схрон, написал об этом в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), после чего его задержали.

ФСБ отчиталась о задержании в Севастополе пяти агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы безопасности Украины. Один из них — агент с позывным «Ментор», 1988 года рождения, проживавший в Севастополе. В 2022-м его завербовали и предложили совершить теракт на военном аэродроме в поселке Кача, мужчина и сам предлагал объекты для атак, утверждает ведомство.