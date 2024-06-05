 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД пожаловался на заметное снижение контактов с Арменией

Галузин: снизилось число контактов между Россией и Арменией по линии МИДа

Между Россией и Арменией снизилось число контактов по линии МИДа и Минобороны, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин в интервью ТАСС.

По его словам, встреч министров иностранных дел не было с ноября 2023 года, и армянская сторона «не проявила заинтересованность» к предложению Москвы заключить очередной план межмидовских консультаций.

«Не по нашей вине заметно снизилась динамика контактов по линии оборонных ведомств. Просело и военно-техническое сотрудничество», — добавил Галузин. Это связано с давлением Запада на Армению, считает замминистра. Он выразил готовность работать над устранением проблемных моментов.

При этом двусторонние контакты стран не прерываются, особенно заметны результаты в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере, отметил Галузин.

Посла России в Армении вызвали в Москву для консультаций
Политика
Сергей Копыркин

Отношения России и Армении в последнее время стали напряженнее, в особенности после операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. В результате Баку полностью восстановил контроль над непризнанной республикой, которая была преимущественно населена армянами.

На фоне этого Армения заморозила свое участие в ОДКБ и допустила выход из объединения. В марте глава МИД страны Арарат Мирзоян сообщил, что у Армении есть «европейские устремления» и страна может подать заявку на вступление в ЕС. Россия предупреждала, что Ереван может «оказаться у разбитого корыта» из-за отношений с ЕС.

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Теги
Армения МИД Минобороны
Материалы по теме
Захарова назвала заявление Байдена о незаменимой нации «кринжем года»
Политика
Оппозиция в Ереване предложила на пост премьера архиепископа
Политика
В Армении прекратили вещание «Первого канала»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
Банк «Тинькофф» поменял название Финансы, 09:10
В ДНР обнаружили схрон оружия, заготовленный в 2014 году Политика, 09:10
Счетная палата с начала года обнаружила нарушения на сумму более ₽1 трлн Финансы, 09:04
Крупнейший крымский банк перейдет под бренд ВТБ в 2025 году Финансы, 09:00
Готов ли ваш бизнес к переходу на ИИ. Как проверить и что делать, если да Pro, 08:56
Минэк раскрыл, когда запустят безвиз в Китай для групп от трех человек Общество, 08:53
МИД России заявил о подготовке Западом Молдавии на роль «второй Украины» Политика, 08:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пять ситуаций, когда бухгалтеры портят компаниям жизнь Pro, 08:37
В СЦКК рассказали о появившейся в ДНР «дороге смерти» из-за атак дронов Политика, 08:30
Таиланд примет участие в саммите по Украине Политика, 08:23
«Ozon — это будущий российский Amazon». Почему аналитики верят в компанию Pro, 08:17
Bloomberg узнал о планах Германии нарастить госзаказ на боеприпасы Политика, 08:12
Над российскими регионами сбили пять дронов Политика, 08:01
МИД пожаловался на заметное снижение контактов с Арменией Политика, 07:57