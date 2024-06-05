МИД пожаловался на заметное снижение контактов с Арменией

Галузин: снизилось число контактов между Россией и Арменией по линии МИДа

Между Россией и Арменией снизилось число контактов по линии МИДа и Минобороны, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин в интервью ТАСС.

По его словам, встреч министров иностранных дел не было с ноября 2023 года, и армянская сторона «не проявила заинтересованность» к предложению Москвы заключить очередной план межмидовских консультаций.

«Не по нашей вине заметно снизилась динамика контактов по линии оборонных ведомств. Просело и военно-техническое сотрудничество», — добавил Галузин. Это связано с давлением Запада на Армению, считает замминистра. Он выразил готовность работать над устранением проблемных моментов.

При этом двусторонние контакты стран не прерываются, особенно заметны результаты в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере, отметил Галузин.

Отношения России и Армении в последнее время стали напряженнее, в особенности после операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. В результате Баку полностью восстановил контроль над непризнанной республикой, которая была преимущественно населена армянами.

На фоне этого Армения заморозила свое участие в ОДКБ и допустила выход из объединения. В марте глава МИД страны Арарат Мирзоян сообщил, что у Армении есть «европейские устремления» и страна может подать заявку на вступление в ЕС. Россия предупреждала, что Ереван может «оказаться у разбитого корыта» из-за отношений с ЕС.