Захарова назвала артхаусом законопроект США о санкциях против МУС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала декадентским артхаусом принятие палатой представителей конгресса США законопроекта о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС).

«Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски — декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Согласно документу, о котором идет речь, ограничительные меры будут вводиться за любые попытки МУС способствовать «расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой США и их союзников». Санкции подразумевают отказ в выдаче виз и блокировку активов и сделок с недвижимостью в США.

До этого документ был одобрен комитетом палаты представителей. Теперь законопроект направят в сенат, где, как ожидается, его заблокируют демократы, писал The Hill.

Законопроект был подготовлен после того, как прокурор МУС Карим Хан запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других чиновников израильского кабинета, а также лидеров ХАМАС. Белый дом отверг ходатайство МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров, но заявил, что не считает санкции против суда эффективным подходом.

Нетаньяху разочаровался отказом администрации президента США Джо Байдена поддержать санкции: «Соединенные Штаты заявляли, что они, по сути, поддержат законопроект. Я думал, что это все еще позиция Америки <...>. Теперь вы говорите, что это под вопросом».