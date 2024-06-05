Захарова назвала артхаусом законопроект США о санкциях против МУС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала декадентским артхаусом принятие палатой представителей конгресса США законопроекта о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС).
«Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски — декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности», — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Согласно документу, о котором идет речь, ограничительные меры будут вводиться за любые попытки МУС способствовать «расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию любого лица, находящегося под защитой США и их союзников». Санкции подразумевают отказ в выдаче виз и блокировку активов и сделок с недвижимостью в США.
До этого документ был одобрен комитетом палаты представителей. Теперь законопроект направят в сенат, где, как ожидается, его заблокируют демократы, писал The Hill.
Законопроект был подготовлен после того, как прокурор МУС Карим Хан запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других чиновников израильского кабинета, а также лидеров ХАМАС. Белый дом отверг ходатайство МУС о выдаче ордеров на арест израильских лидеров, но заявил, что не считает санкции против суда эффективным подходом.
Нетаньяху разочаровался отказом администрации президента США Джо Байдена поддержать санкции: «Соединенные Штаты заявляли, что они, по сути, поддержат законопроект. Я думал, что это все еще позиция Америки <...>. Теперь вы говорите, что это под вопросом».
Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео
Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве
Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео
В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону
Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ
НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией
Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео
Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС
Что пьёт Петербург во время ПМЭФ
Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года