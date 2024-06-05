Племянника Кадырова назначили министром транспорта Чечни

Кадыров сообщил о назначении своего племянника министром транспорта и связи

Адам Черхигов был назначен на должность министра транспорта, связи и цифрового развития Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее министерство транспорта и связи региона возглавлял Рамзан Черхигов. Адам Черхигов до назначения на новую должность был председателем комитета правительства Чечни по дошкольному образованию.

Адам Черхигов — сын Зарган Кадыровой, сестры главы республики, и Адама Черхигова. Рамзану Кадырову Адам Черхигов приходится племянником.

«Несмотря на молодой возраст, он [Адам] обладает большим опытом работы на руководящих должностях и необходимыми профессиональными навыками для качественного и эффективного выполнения стоящих перед министерством задач», — отметил Кадыров.

Он также сообщил о включении комитета по дошкольному образованию, который возглавлял Адам Черхигов, в структуру министерства образования и науки Чечни.

21 мая старшего сына Рамзана Кадырова 18-летнего Ахмата назначили министром спорта Чечни. С февраля он был министром по делам молодежи, до этого занимал пост первого замминистра по физической культуре и спорту. Кадыров-младший также был председателем Совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» в Чечне.

Занимавший пост министра спорта Иса Ибрагимов стал заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни.