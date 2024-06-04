Гладков сообщил о двух пострадавших при сбросе взрывчатки с дрона
Беспилотник самолетного типа вооруженных сил Украины атаковал штаб по восстановлению жилья в селе Головчино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, в момент атаки в штабе активно шла работа, в нем находились мирные жители, которые пришли проконсультироваться по вопросам жилья, выплат и оказания помощи, а также сотрудники администрации Грайворонского городского округа, где находится село.
В результате сброса взрывчатки на крыльцо здания пострадали два человека. Женщину с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей положили в больницу № 2 Белгорода. Вторым пострадавшим оказался замглавы администрации Грайворонского округа Роман Твердун, у него осколочное ранение грудной клетки.
В здании штаба выбиты окна и поврежден фасад. Оперативные службы работают на месте, уточнил Гладков.
Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников со стороны вооруженных сил Украины.
До атаки на штаб по восстановлению жилья поселок Октябрьский Белгородского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дронов, рассказал Гладков. В результате повреждения получили линии водо- и электроснабжения. Без света остались абоненты 14 населенных пунктов. Начался пожар сухой травы, его потушили.
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