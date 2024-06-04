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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе на село Муром

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Село Муром в Шебекинском городском округе атаковали три дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Пострадавших в результате удара нет. Один из БПЛА взорвался на крыше частного дома, на чердаке произошло задымление, которое потушили местные жители.

«Еще один дрон упал рядом с домом, третий — в огород. В доме выбито окно и пробита кровля», — написал Гладков.

Под обстрел также попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Осколки снаряда посекли гараж и автомобиль, в результате удара повреждения получили два памятника на кладбище.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 4 июня дрон самолетного типа атаковал штаб по восстановлению жилья в селе Головчино. В результате пострадали два человека: женщину с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей положили в больницу, у замглавы администрации Грайворонского округа Романа Твердуна осколочное ранение грудной клетки.

3 июня во время отражения воздушной атаки на областной центр в поселке Новосадовый был поврежден частный дом, частичные разрушения также зафиксировали в селах Шишино и Ясные Зори. В тот же день вечером над территорией региона уничтожили шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» и пять беспилотников.

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Военная операция на Украине Вячеслав Гладков Белгородская область
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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