Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе на село Муром
Село Муром в Шебекинском городском округе атаковали три дрона-камикадзе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Пострадавших в результате удара нет. Один из БПЛА взорвался на крыше частного дома, на чердаке произошло задымление, которое потушили местные жители.
«Еще один дрон упал рядом с домом, третий — в огород. В доме выбито окно и пробита кровля», — написал Гладков.
Под обстрел также попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. Осколки снаряда посекли гараж и автомобиль, в результате удара повреждения получили два памятника на кладбище.
Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, 4 июня дрон самолетного типа атаковал штаб по восстановлению жилья в селе Головчино. В результате пострадали два человека: женщину с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей положили в больницу, у замглавы администрации Грайворонского округа Романа Твердуна осколочное ранение грудной клетки.
3 июня во время отражения воздушной атаки на областной центр в поселке Новосадовый был поврежден частный дом, частичные разрушения также зафиксировали в селах Шишино и Ясные Зори. В тот же день вечером над территорией региона уничтожили шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» и пять беспилотников.
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