Путин потребовал проследить за качеством детского отдыха
Качество и безопасность детского отдыха должны быть в центре внимания его организаторов, а не только количество проданных в оздоровительные лагеря путевок. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
В докладе министра просвещения Сергея Кравцова глава государства отметил информацию о том, что количество детей, которые смогут отдохнуть этим летом в 39 тыс. российских лагерей, увеличивается: 5 млн 300 тыс. детей, что на 200 тыс. больше прошлого года. «Сергей Сергеевич, мы договаривались, что отдых детей будет обеспечен не только количественно, но и качественно <...> Про качество не забывайте, про безопасность. Вы все сказали, только надо, чтобы на практике это все было реализовано», — сказал Путин.
Он также обратил внимание вице-премьера Татьяны Голиковой на то, чтобы особое внимание было уделено летнему отдыху детей из приграничных к Украине регионов и из новых регионов.
В начале лета правительство выделило Белгородской и Оренбургской областям субсидии на отдых и оздоровление более 21,6 тыс. детей в Крыму и Краснодарском крае. Для Белгородской области предусмотрено 722 млн руб., для Оренбургской области — 336 млн руб.
В марте 2024 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о вывозе более 9 тыс. детей из региона из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.
В начале апреля текущего года в Орске (Оренбургская область) из-за паводка прорвало дамбу, что привело к затоплению части города. Затопленными оказались более 7 тыс. домов и придомовых участков.
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