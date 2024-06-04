Греф назвал срок открытия первых отделений Сбербанка в новых регионах
Сбербанк откроет первые 16 отделений в новых регионах России до конца июля, сообщил глава «Сбера» Герман Греф, выступая в Совете Федерации.
«По поводу новых территорий: мы до конца июля собираемся открыть 16 отделений уже физических, на новых территориях начнем полноценные операции», — сказал он.
Греф уточнил, что «Сбер» начал работу в этом направлении в середине 2023 года. «Сейчас идет ремонт и подготовка зданий, и в течение полутора месяцев мы первые 16 отделений должны открыть там», — добавил глава «Сбера».
По итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года, в состав России вошли четыре новых региона. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Киев результатов голосования не признал. Москва настаивает на принятии Украиной «территориальных реалий».
Некоторые российские банки (например Промсвязьбанк) начали обслуживать клиентов из новых регионов еще в 2022 году. В январе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что кроме Промсвязьбанка в регионы зашли еще три кредитные организации — один ростовский и два московских банка с небольшим капиталом. Речь шла о «Ростфинанс банке», Международном расчетном банке и Центре международных расчетов, отмечало агентство ДАН.
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин 4 июня также анонсировал открытие офисов банка в Луганской и Донецкой народных республиках. В июле два офиса должны открыться в Луганске, до конца года также начнется обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке, сообщил он. По словам Костина, отделения будут работать как с частными лицами, так и с малым и средним бизнесом.
Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении
2 млрд руб.
Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности
Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года
Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео
Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности
Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества
Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз
Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры
Что пьет Петербург во время ПМЭФ. Подробности
Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры
Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94
Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба
Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?