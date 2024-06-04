Греф назвал срок открытия первых отделений Сбербанка в новых регионах

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Сбербанк откроет первые 16 отделений в новых регионах России до конца июля, сообщил глава «Сбера» Герман Греф, выступая в Совете Федерации.

«По поводу новых территорий: мы до конца июля собираемся открыть 16 отделений уже физических, на новых территориях начнем полноценные операции», — сказал он.

Греф уточнил, что «Сбер» начал работу в этом направлении в середине 2023 года. «Сейчас идет ремонт и подготовка зданий, и в течение полутора месяцев мы первые 16 отделений должны открыть там», — добавил глава «Сбера».

По итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года, в состав России вошли четыре новых региона. Это Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Киев результатов голосования не признал. Москва настаивает на принятии Украиной «территориальных реалий».

Некоторые российские банки (например Промсвязьбанк) начали обслуживать клиентов из новых регионов еще в 2022 году. В январе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что кроме Промсвязьбанка в регионы зашли еще три кредитные организации — один ростовский и два московских банка с небольшим капиталом. Речь шла о «Ростфинанс банке», Международном расчетном банке и Центре международных расчетов, отмечало агентство ДАН.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин 4 июня также анонсировал открытие офисов банка в Луганской и Донецкой народных республиках. В июле два офиса должны открыться в Луганске, до конца года также начнется обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке, сообщил он. По словам Костина, отделения будут работать как с частными лицами, так и с малым и средним бизнесом.