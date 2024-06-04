ВТБ анонсировал открытие офисов в новых регионах

ВТБ в текущем году собирается открыть офисы на территории новых регионов — ДНР и ЛНР, сообщил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

В июле откроются два офиса в Луганске, до конца года начнется обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке. В них будут работать как с частными лицами, так и с малым и средним бизнесом.

«ВТБ там, где наш клиент. Сегодня мы идем к нашим клиентам в новые регионы. Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом — в Донецке и Мариуполе», — сказал Костин.

В 2022-м ВТБ, попавший под блокирующие санкции США, решил начать работу в Крыму, где ранее не был представлен. В прошлом году дочерним банком ВТБ стал крымский РНКБ. Сеть банкоматов двух банков была объединена, поэтому в Крыму для клиентов ВТБ доступны банкоматы РНКБ. Офисов ВТБ на полуострове нет.

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