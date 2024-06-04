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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области сбили четыре снаряда РСЗО «Ольха»

Минобороны: в Курской области сбили четыре реактивных снаряда «Ольхи»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Силы ПВО России уничтожили над территорией Курской области четыре снаряда украинской реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Попытку атаки региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали около 13:00 мск, отметили в ведомстве.

В Курской области объявили ракетную опасность в городе с АЭС
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Фото:Игорь Кубединов / ТАСС

ВСУ регулярно обстреливают и атакуют дронами Курскую область. 4 июня в городе Курчатов, где находится Курская АЭС, объявили ракетную опасность. В ночь на 3 июня в регионе действовал сигнал об опасности атаки БПЛА. В начале месяца в Рыльском районе при сбросе коптером взрывного устройства на автомобиль пострадали три человека.

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Теги
Курская область Военная операция на Украине беспилотники
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