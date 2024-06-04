Минобороны: в Курской области сбили четыре реактивных снаряда «Ольхи»

В Курской области сбили четыре снаряда РСЗО «Ольха»

Фото: Минобороны РФ

Силы ПВО России уничтожили над территорией Курской области четыре снаряда украинской реактивной системы залпового огня «Ольха». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Попытку атаки региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали около 13:00 мск, отметили в ведомстве.

ВСУ регулярно обстреливают и атакуют дронами Курскую область. 4 июня в городе Курчатов, где находится Курская АЭС, объявили ракетную опасность. В ночь на 3 июня в регионе действовал сигнал об опасности атаки БПЛА. В начале месяца в Рыльском районе при сбросе коптером взрывного устройства на автомобиль пострадали три человека.