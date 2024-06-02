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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области три человека пострадали при сбросе снаряда с коптера

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинский коптер сбросил взрывное устройство на автомобиль в Рыльском районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

По его словам, ранения и ожоги получили три местных жителя. Их доставляют в районную больницу, добавил Смирнов.

Рыльский район находится на западе Курской области. Он граничит с Сумской областью Украины.

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Курская область регулярно попадает под атаки беспилотников. В частности, 29 мая, дроны сбросили взрывные устройства на села Гордеевка и Успеновка Кореневского района, в каждом из них загорелось по одному дому. Кроме того, пострадала линия электропередачи.

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Теги
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