В Курской области три человека пострадали при сбросе снаряда с коптера
Украинский коптер сбросил взрывное устройство на автомобиль в Рыльском районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
По его словам, ранения и ожоги получили три местных жителя. Их доставляют в районную больницу, добавил Смирнов.
Рыльский район находится на западе Курской области. Он граничит с Сумской областью Украины.
Курская область регулярно попадает под атаки беспилотников. В частности, 29 мая, дроны сбросили взрывные устройства на села Гордеевка и Успеновка Кореневского района, в каждом из них загорелось по одному дому. Кроме того, пострадала линия электропередачи.
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