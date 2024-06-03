В Курской области объявили опасность атаки дронов

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Губернатор заверил, что силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Курская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции. Накануне дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль в Рыльском районе области. В результате пострадали три местных жителя: они получили ранения и ожоги.

Угрозу атаки беспилотников в ночь на 3 июня также объявляли в Белгородской области. В Белгороде и окрестностях после ее отмены также была объявлена ракетная опасность.