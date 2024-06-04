Лавров назвал США полицейским государством из-за отказа выпустить Риттера

Сергей Лавров (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Отказ США выпустить из страны колумниста телеканала RT Скотта Риттера, который направлялся в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), говорит о превращении Соединенных Штатов в полицейское государство. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Республике Конго.

Накануне Риттера сняли с рейса в Соединенных Штатах. Он направлялся в Россию через Стамбул, чтобы принять участие в ПМЭФ. Риттер заявил, что у него забрали паспорт и чемоданы по приказу Госдепартамента.

«Это просто еще один пример в добавлении к многочисленным, которые подтверждают, что США, называющие себя лидером демократии всего мира, давно уже стали полицейским государством», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

На вопрос, примет ли Москва меры в связи с ситуацией вокруг Риттера, Лавров отметил, что тот не является гражданином России и не обращался за гражданством. «Поэтому предпринимать мы ничего не можем с юридической точки зрения. Но оценку нашу, наверное, не сложно угадать», — сказал министр.

Скотт Риттер — бывший американский военный и инспектор ООН по вооружениям в Ираке. В 2011 году его осудили по статье о педофилии: в возрасте 49 лет тот инициировал общение в чате с лицом, которое представилось 15-летней девушкой. Риттер сначала попросил ее прислать фотографию, а получив снимок, предложил наблюдать за своим непристойным поведением. Аккаунт девушки вел детектив Райан Веннеман. Позже Риттер начал сотрудничать с российскими СМИ, в частности с RT и РИА Новости. Он принимает участие в программах на российских государственных телеканалах и выступает с пророссийской позицией по теме конфликта на Украине.

В Кремле допустили, что отказ Риттеру в выезде из США может быть связан с тем, что ранее он работал в спецслужбах.

ПМЭФ, куда собирался приехать Риттер, пройдет с 5 по 8 июня. Его тема в 2024 году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». На форуме выступит президент России Владимир Путин.