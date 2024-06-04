Песков нашел объяснение, почему разведчика Риттера не отпустили в Россию

Скотт Риттер (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Отказ США выпустить из страны колумниста телеканала RT Скотта Риттера, который направлялся в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), может быть вызван тем, что он бывший разведчик. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Накануне Риттера сняли с рейса в Соединенных Штатах. Он направлялся в Россию через Стамбул, чтобы принять участие в ПМЭФ. Риттер заявил, что у него забрали паспорт и чемоданы по приказу Госдепартамента США.

«Он бывший сотрудник спецслужб, поэтому на него могут распространяться определенные ограничения на выезд за границу. <...> Это понятное дело, это практикуется практически во всех странах в отношении бывших разведчиков», — сказал Песков.

Скотт Риттер — бывший американский военный и инспектор ООН по вооружениям в Ираке. В 2011 году его осудили по статье о педофилии: в возрасте 49 лет тот инициировал общение в чате с лицом, которое представилось 15-летней девушкой. Риттер сначала попросил ее прислать фотографию, а получив снимок, предложил наблюдать за своим непристойным поведением. Аккаунт девушки вел детектив Райан Веннеман. Позже Риттер начал сотрудничать с российскими СМИ, в частности с RT и «РИА Новости». Он принимает участие в программах на российских государственных телеканалах и выступает с пророссийской позицией по теме конфликта на Украине.

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Его тема в 2024 году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». На форуме выступит президент России Владимир Путин.