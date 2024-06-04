Захарова напомнила о Конституции США из-за ситуации со Скоттом Риттером
Экс-разведчика США, колумниста телеканала RT Скотта Риттера сняли с рейса в Соединенных Штатах, когда он направлялся в Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его словам, у него забрали паспорт и чемоданы по приказу Госдепартамента США.
В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале спросила, в соответствии с какой поправкой в американской Конституции это было сделано — с первой или четвертой?
Первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова, религии, прессы и собраний, а четвертая — запрещает произвольные обыски и аресты.
По словам Риттера, произошедшее — «запланированный акт со стороны правительства Штатов, чтобы помешать мне сесть на самолет и принять участие в мероприятии».
Скотт Риттер — бывший американский военный и инспектор ООН по вооружениям в Ираке. В 2011 году его осудили по статье о педофилии: в возрасте 49 лет тот инициировал общение в чате с лицом, которое представилось 15-летней девушкой. Риттер сначала попросил ее прислать фотографию, а получив снимок, предложил наблюдать за своим непристойным поведением. Аккаунт девушки вел детектив Райан Веннеман.
Позже Риттер стал сотрудничать с российскими СМИ, в частности с RT и агентством «РИА Новости». Он принимает участие в программах на российских государственных телеканалах и выступает с пророссийской позицией по теме конфликта на Украине.
ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Его тема в 2024 году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». На форуме выступит президент России Владимир Путин.
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