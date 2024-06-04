Аудиоколонку с марихуаной обнаружили во Внуково в посылке из Калифорнии
Служебная собака в московском аэропорту Внуково обнаружила в аудиоколонке пакетики с 700 г марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Аудиоколонку с 13 пакетами марихуаны нашли в посылке из Калифорнии. В коробке также лежала одежда и детские игрушки.
Оперативники установили 29-летнего заказчика посылки. В его квартире обнаружили еще полкилограмма марихуаны. Мужчину заключили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В начале марта таможенники в Большом порту Петербурга нашли в контейнере с бананами, прибывшем из Бельгии, 11 кг кокаина. По данным ФТС, стоимость наркотика на черном рынке превышает 165 млн руб. Возбуждено уголовное дело.
В конце января таможенники совместно с ФСБ обнаружили в том же порту партию кокаина объемом 1,2 т. Стоимость наркотика оценили в 13 млрд руб. Пакеты с белым порошком нашли в контейнере с мешками кофе, он также прибыл из Бельгии.
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